Was geschah am 11. August?

1999 - Eine totale Sonnenfinsternis über Europa zieht Millionen von Menschen in ihren Bann. In Deutschland setzt die Verdunkelung um kurz vor 12.30 Uhr im Saarland ein. Wenige Minuten später wird es in Stuttgart und in München dunkel.

1904 - In Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) werden die aufständischen Herero von deutschen Soldaten in der Schlacht am Waterberg geschlagen und in die Wüste getrieben, wo Zehntausende an Hunger und Durst sterben.