Was geschah am 11. September?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. September 2026

Namenstag

Adelmar, Felix, Josef, Maternus, Regula

Historische Daten

2025 - Nach rund 60 Stunden gibt es für zehntausende Berliner wieder Strom. Ein Brandanschlag hatte Starkstromleitungen im Südosten der Stadt zerstört. Die Ermittler vermuten linksextreme Täter hinter dem Anschlag.

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2001 - In den USA werden beim schlimmsten Anschlag in der Geschichte des Terrorismus rund 3.000 Menschen getötet. Islamisten steuern drei gekaperte Verkehrsmaschinen in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Eine vierte Maschine stürzt in Pennsylvania ab.

1981 - Im ZDF geht die Krimiserie «Ein Fall für zwei» auf Sendung.

1961 - Der World Wide Fund For Nature (WWF) wird als World Wildlife Fund in der Schweiz als Wohltätigkeitsorganisation eingetragen. Die Gründungserklärung war im April 1961 unterzeichnet worden. 1986 wurde der Name geändert.

1961 - Die Bremer Borgward-Automobilwerke gehen in Konkurs. In den Automobilwerken waren seit 1950 unter anderem der «Lloyd 300» («Leukoplastbomber») und die «Isabella» gebaut worden.

Geburtstage

1976 - Marco Rose (50), deutscher Fußballtrainer (RB Leipzig, Borussia Dortmund)

1971 - Richard Ashcroft (55), britischer Sänger und Gitarrist, Gründer der Band The Verve («Bitter Sweet Symphony»)

1966 - Kronprinzessin Kiko (60), japanische Kronprinzessin, Ehefrau von Kronprinz Akishino, dem Bruder des Kaisers Naruhito

1881 - Asta Nielsen, dänische Schauspielerin, Stummfilmdiva («Abgründe»), gest. 1972

Todestage