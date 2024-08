Was geschah am 12. August?

2022 - Der britisch-indische Autor Salman Rushdie wird bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Er erblindet auf einem Auge. Rushdie wird wegen des Romans «Die satanischen Verse» seit Jahrzehnten von religiösen Fanatikern verfolgt.

2004 - Die japanischen Großbanken UFJ Holdings und die Mitsubishi Tokyo Financial Group kündigen die Fusion zur Mitsubishi UFJ Holdings an. Gemessen an der Bilanzsumme wird das neue Geldinstitut das größte der Welt.