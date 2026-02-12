Was geschah am 12. Februar?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Februar 2026

Namenstag

Benedikt, Gregor, Ludan

Historische Daten

2016 - Papst Franziskus und der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill betonen in Kubas Hauptstadt Havanna Gemeinsamkeiten. Es ist die erste Begegnung der Kirchenoberhäupter seit der Kirchenspaltung im 11. Jahrhundert.

2001 - Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt landet eine Sonde auf einem Asteroiden: Die Raumsonde «Near» setzt auf dem Gesteinsbrocken Eros auf. Er war zu diesem Zeitpunkt rund 315 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

1976 - Der Bundestag verabschiedet eine Reform des Abtreibungsparagrafen 218. Bei ethischer, medizinischer oder sozialer Notlage der Frau bleibt ein Schwangerschaftsabbruch in den ersten drei Monaten nach der Empfängnis straffrei. Das Gesetz tritt am 18. Juni 1976 in Kraft.

1951 - Der Schah von Persien Mohammad Reza Pahlavi heiratet in zweiter Ehe Soraya Esfandiari,18 Jahre alte Tochter einer Deutschen und eines persischen Fürsten. Die Ehe wird 1958 wegen Kinderlosigkeit wieder aufgelöst.

1931 - Erstmals ist die Stimme eines Papstes im Radio zu hören – die um 16.49 römischer Zeit ausgestrahlte Botschaft von Papst Pius XI. ist zugleich die Geburtsstunde von Radio Vatikan, dem Auslandsrundfunk des Heiligen Stuhles.

Geburtstage

1971 - Benjamin Sadler (55), deutscher Schauspieler («Contergan», «Der Untergang der Pamir», «Das Wunder von Lengede»)

1956 - Arsenio Hall (70), amerikanischer Schauspieler («Der Prinz aus Zamunda»)

1943 - Rainer Eppelmann (83), deutscher Theologe und Politiker, DDR-Bürgerrechtler, Mitbegründer des «Demokratischen Aufbruchs» 1989

1926 - Hans-Georg Noack, deutscher Jugendschriftsteller («Rolltreppe abwärts»), gest. 2005

Todestage