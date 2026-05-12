Was geschah am 12. Mai?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Mai 2026

Namenstag

Bogdan, Modoald, Pankratius

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Historische Daten

2011 - Der baden-württembergische Landtag wählt Winfried Kretschmann zum Ministerpräsidenten. Erstmals steht ein Grünen-Politiker an der Spitze einer Landesregierung.

1971 - Im bundesdeutschen Fernsehen gibt die erste Nachrichtensprecherin ihr Debüt. Im ZDF spricht Wibke Bruhns die Spätnachrichten.

1941 - Der deutsche Ingenieur Konrad Zuse stellt in Berlin den ersten Computer der Welt vor. Das mit Lochstreifen gesteuerte Gerät «Z 3» hat die Größe dreier Kühlschränke.

1926 - Der Norweger Roald Amundsen und der Italiener Umberto Nobile erreichen mit dem Luftschiff «Norge» den Nordpol.

1881 - Mit dem Vertrag von Bardo wird das jahrhundertelang türkisch beherrschte Tunesien zum Protektorat der Franzosen.

Geburtstage

1981 - Rami Malek (45), amerikanischer Schauspieler («Bohemian Rhapsody» Oscar als bester Hauptdarsteller 2019)

1961 - Thomas Dooley (65), deutsch-amerikanischer Fußballspieler (1. FC Kaiserslautern 1988-1993, FC Schalke 04 1995-1997)

1946 - Daniel Libeskind (80), amerikanischer Architekt (Jüdisches Museum Berlin, Kriegsmuseum in Manchester)

1936 - Klaus Doldinger, deutscher Jazzsaxofonist und Komponist (zahlreiche Filmmusiken: «Tatort», «Das Boot», «Die unendliche Geschichte»), gest. 2025

Todestage