Kalenderblatt

Was geschah am 12. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. November 2026

Namenstag

Diégo, Kunibert, Lewin

Historische Daten

2025 - Nach 43 Tagen endet der längste Shutdown der US-Geschichte. Mit einem Übergangshaushalt können Hunderttausende Behördenmitarbeiter wieder bezahlt und Lebensmittelhilfen für Millionen Amerikaner aufgenommen werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

2021 - Die US-Sängerin Britney Spears bekommt nach 13 Jahren unter Vormundschaft ihre Freiheit zurück. Ein Gericht in Los Angeles (US-Bundesstaat Kalifornien) hebt alle Auflagen der Vormundschaft auf.

2011 - Der italienische Regierungschef Silvio Berlusconi tritt zurück. Am 16. November wird eine neue Regierung unter dem Vorsitz des früheren EU-Kommissars Mario Monti vereidigt. Berlusconis Rücktritt wird als Ende einer Epoche gewertet: 17 Jahre lang hatte der Medienmogul die Politik in Italien bestimmt.

1996 - Bei der Kollision einer saudi-arabischen Boeing 747 und einer kasachischen Iljuschin Il-76 in rund 4.000 Meter Höhe über Nordindien kommen 349 Menschen ums Leben.

1996 - Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Urteile gegen DDR-Politiker und Mauerschützen wegen der Todesschüsse auf Flüchtlinge an der früheren innerdeutschen Grenze für verfassungsgemäß.

Geburtstage

1976 - Judith Holofernes (50), deutsche Musikerin, Sängerin und Gitarristin der Band Wir sind Helden («Nur ein Wort»)

1946 - Krister Henriksson (80), schwedischer Schauspieler, bekanntgeworden in der Rolle des Kommissars Kurt Wallander in der ARD-Krimiserie «Mankells Wallander»

1936 - Reinhold Neven Du Mont (90), deutscher Verleger und Autor, Leiter des Kölner Verlags Kiepenheuer & Witsch 1969-2001

1881 - Ulrich von Hassell, deutscher Diplomat und Widerstandskämpfer, 1944 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und in Berlin-Plötzensee ermordet, gest. 1944

Todestage

1986 - Ria Falk, deutsche Eiskunstläuferin, Olympiasiegerin im Paarlaufen mit Paul Falk 1952 in Oslo, geb. 1922

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite