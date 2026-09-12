Was geschah am 12. September?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. September 2026

Namenstag

Guido, Maria

Historische Daten

2016 - Angelique Kerber ist die neue Nummer eins im Damen-Tennis, die erste Deutsche nach Steffi Graf.

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2009 - Der Geschäftsmann Dominik Brunner, der sich schützend vor vier Kinder stellt, wird am Münchner S-Bahnhof Solln von zwei Jugendlichen zusammengeschlagen. Er stirbt an Herzversagen. Der Fall löst heftige Diskussionen über Jugendgewalt und Zivilcourage aus.

2006 - Papst Benedikt XVI. löst mit kritischen Äußerungen über den Propheten Mohammed bei einer Vorlesung in Regensburg wütende Proteste in der muslimischen Welt aus.

2001 - Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) bezeichnet die Terroranschläge in den USA vom Vortag in einer Regierungserklärung im Bundestag als eine «Kriegserklärung an die zivilisierte Welt». Er versichert den USA die «uneingeschränkte Solidarität Deutschlands».

1981 - Ein Hackertreffen in den Redaktionsräumen der Berliner Tageszeitung «taz» gilt als Geburtsstunde des Chaos Computer Clubs.

Geburtstage

1981 - Jennifer Hudson (45), amerikanische Sängerin und Schauspielerin, Oscar 2007 als beste Nebendarstellerin für den Film «Dreamgirls»

1976 - Hanka Pachale (50), deutsche Volleyballspielerin, 120 Einsätze im deutschen Nationalteam

1966 - Ralf Bauer (60), deutscher Schauspieler («Gegen den Wind»)

1956 - Bernd Osterloh (70), ehemaliger deutscher Betriebsrat, Betriebsratsvorsitzender bei VW 2005 bis 2021

Todestage