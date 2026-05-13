Was geschah am 13. Mai?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Mai 2026

Namenstag

Servatius

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Historische Daten

2011 - Philip Rösler löst Guido Westerwelle nach zehn Jahren als FDP-Vorsitzender ab. Rösler gibt das Amt schon 2013 nach einer bitteren Wahlniederlage an Christian Lindner ab.

1981 - Auf dem Petersplatz in Rom wird Papst Johannes Paul II. bei einem Attentat des türkischen Rechtsextremisten Ali Agca durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt.

1971 - Die Unterhaltungssendung «Dalli Dalli» mit Hans Rosenthal wird erstmals im ZDF ausgestrahlt.

1946 - Ein amerikanisches Kriegsgericht in Dachau verurteilt 58 Angehörige der Wachmannschaft des Konzentrationslagers Mauthausen in Österreich zum Tode. 49 Urteile werden vollstreckt. Drei weitere Angeklagte erhalten lebenslange Freiheitsstrafen.

1861 - 91 Handelskammern und Kooperationen gründen in Heidelberg den Deutschen Handelstag, die Vorgängerorganisation des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK).

Geburtstage

1986 - Alexander Rybak (40), norwegischer Sänger, Sieger beim Eurovision Song Contest 2009 in Moskau

1986 - Robert Pattinson (40), britischer Schauspieler («Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen», «Harry Potter und der Feuerkelch»)

1961 - Dennis Rodman (65), amerikanischer Basketballer und Schauspieler, spielte in der Profiliga NBA 1986-2000

1941 - Senta Berger (85), deutsch-österreichische Schauspielerin (Fernsehserien «Die schnelle Gerdi», «Kir Royal», Film «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke»)

Todestage