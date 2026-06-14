Kalenderblatt

Was geschah am 14. Juni?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Juni 2026

Namenstag

Eppo, Gottschalk

Historische Daten

2025 - Unter dem Motto «No Kings» (Keine Könige) demonstrieren nach Veranstalterangaben mehr als fünf Millionen Menschen in über 2.100 Städten gegen das autoritäre Auftreten von US-Präsident Donald Trump. Dieser lässt derweil in Washington zum 250. Gründungstag des US-Heeres eine Militärparade veranstalten. Trump wird an diesem Tag 79 Jahre alt.

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Impressum

1996 - Der unter dem Namen «Dagobert» bekanntgewordene Kaufhaus-Erpresser wird vom Berliner Landgericht in einer Neuverhandlung zu neun Jahren Haft verurteilt.

1981 - In einem Referendum stimmen die Schweizer für die volle Gleichberechtigung von Männern und Frauen.

1971 - In London wird das erste «Hard Rock Cafe» eröffnet.

1966 - Der Vatikan schafft den «Index librorum prohibitorum» ab, die Liste der für Katholiken verbotenen Bücher. Die Aufhebung wird am 29. März 1967 wirksam.

Geburtstage

1961 - Boy George (65), britischer Popsänger, Sänger der Pop-Gruppe Culture Club («Do You Really Want to Hurt Me?», «Karma Chameleon»)

1946 - Donald Trump (80), amerikanischer Politiker und Unternehmer, Präsident 2017-2021 und seit 2025

1936 - Wolfgang Behrendt (90), ehemaliger deutscher Amateurboxer, Sportfotograf und Entertainer, erster Olympiasieger der DDR 1956

1926 - Hermann Kant, deutscher Schriftsteller («Die Aula»), gest. 2016

Todestage

2011 - Peter Schamoni, deutscher Regisseur («Frühlingssinfonie», «Schonzeit für Füchse») und Filmproduzent («Zur Sache, Schätzchen»), geb. 1934

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