Was geschah am 15. Mai?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Mai 2026

Namenstag

Isidor, Rupert, Sophia

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Historische Daten

2021 - Beim Spiel gegen den SC Freiburg stellt Robert Lewandowski vom FC Bayern München den bisherigen Rekord von 40 Toren in einer Saison ein. Den hielt seit 1972 Gerd Müller. Wie Müller wird auch Lewandowski mit dem «Goldenen Schuh» der UEFA ausgezeichnet.

1996 - Durch einen 3:1 Sieg im Final-Rückspiel bei Girondins Bordeaux gewinnt Bayern München zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den UEFA-Pokal.

1991 - Der Französische Premierminister Michel Rocard tritt zurück. Als erste Frau wird Edith Cresson zur Ministerpräsidentin des Landes ernannt.

1891 - Der Ingenieur Gerard Philips gründet mit einem Startkapital von 75.000 Gulden - ein Darlehen seines Vaters - im niederländischen Eindhoven die Lampenfabrik Philips & Co. Damit legt er den Grundstein für einen der heute weltweit größten Elektronikkonzerne.

1681 - In Südfrankreich wird der Canal du Midi eröffnet. Er verbindet die in den Atlantischen Ozean mündende Garonne mit dem Mittelmeer. Mit dem Bau war 1667 begonnen worden. Er galt damals als größte Baustelle Europas. Heute wird der Kanal vor allem als touristische Attraktion geschätzt und ist Weltkulturerbe.

Geburtstage

1981 - Zara Tindall (45), britische Vielseitigkeitsreiterin, Mitglied des britischen Königshauses, Tochter von Prinzessin Anne

1966 - Jiri Nemec (60), tschechischer Fußballspieler (FC Schalke 04 1993-2002)

1946 - Klaus-Peter Siegloch (80), deutscher Fernsehjournalist und Moderator (ZDF-Sendung «heute-journal»)

1911 - Max Frisch, Schweizer Schriftsteller und Dramatiker (Romane: «Stiller», «Homo faber», Theaterstücke: «Biedermann und die Brandstifter», «Andorra»), gest. 1991

Todestage