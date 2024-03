Was geschah am 16. März?

2022 - Wegen des Überfalls auf die Ukraine schließt der Europarat in Straßburg Russland nach 26 Jahren Mitgliedschaft aus. Der Europarat wacht über die Einhaltung der Menschenrechte in seinen nunmehr 46 Mitgliedstaaten.

1994 - In einem von Ausländern bewohnten fünfstöckigen Altbau in Stuttgart (Baden-Württemberg) kommen durch Brandstiftung sieben Menschen ums Leben, 16 erleiden zum Teil schwere Verletzungen.

1964 - H.P. Baxxter (60), deutscher Popmusiker, Gründer der Techno-Band Scooter («The Question Is What Is The Question»)