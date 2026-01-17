Was geschah am 17. Januar?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Januar 2026

Namenstag

Antonius

Historische Daten

1996 - Der Aufsichtsrat der AEG AG in Frankfurt/Main beschließt die Auflösung des 113 Jahre alten Unternehmens als eigenständiger Konzern.

1991 - Knapp 19 Stunden nach Ablauf des UN-Ultimatums zur Räumung Kuwaits greift eine multinationale Truppe unter amerikanischer Führung im Rahmen der «Operation Wüstensturm» den Irak an.

1966 - Eine mit vier Atombomben bestückte B-52-Maschine der US Air Force stürzt in der Nähe der südostspanischen Ortschaft Palomares ab. Die Bomben - mit einem Vielfachen der Sprengkraft der Hiroshima-Bombe - explodieren nicht. Zwei von ihnen verseuchen aber 220 Hektar Felder mit radioaktivem Plutonium.

1961 - Patrice Lumumba, erster Ministerpräsident des 1960 von Belgien unabhängig gewordenen Kongo, wird nach seinem Sturz in Élisabethville (heute Lubumbashi) in Anwesenheit belgischer Offiziere gefoltert und erschossen. Noch heute gilt er für viele als Symbolfigur afrikanischer Unabhängigkeit.

1946 - In London tritt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Geburtstage

1964 - Michelle Obama (62), Ehefrau von Barack Obama (US-Präsident 2009-2017)

1956 - Paul Young (70), britischer Popsänger («Come Back and Stay»)

1942 - Frank Lehmann (84), deutscher TV-Moderator, bekanntgeworden durch seine Liveberichterstattung von der Frankfurter Börse

1926 - Wolf Jobst Siedler, deutscher Journalist, Publizist und Verleger, langjähriger Leiter der Verlage Ullstein und Propyläen sowie bis 1998 des vom ihm gegründeten Siedler Verlages, gest. 2013

Todestage