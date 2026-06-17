Was geschah am 17. Juni?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Juni 2026

Namenstag

Euphemia

Historische Daten

2021 - Nach knapp 30 Jahren wird die Stasi-Unterlagen-Behörde geschlossen. Ihre Dokumente werden in das Bundesarchiv überführt. Erste Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag wird die frühere DDR-Oppositionelle Evelyn Zupke.

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2021 - «Shenzhou» startet als erste bemannte Raumsonde Chinas zur neuen chinesischen Raumstation. Während ihres 90-tägigen Aufenthalts führt die dreiköpfige Besatzung viele Experimente durch.

1991 - Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) und der polnische Ministerpräsident Jan Bielecki unterzeichnen in Bonn den Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit.

1961 - Das Kernkraftwerk Kahl in Bayern liefert als erstes deutsches Atomkraftwerk Strom für die Verbraucher.

1901 - Die «zweite Orthographische Konferenz» beginnt in Berlin (bis 19. Juni). Sie berät über die Einheitlichkeit der deutschen Rechtschreibung. Erstmals wird ein verbindliches Regelwerk für alle Länder im Deutschen Reich beschlossen.

Geburtstage

1964 - Michael Groß (62), deutscher Schwimmer, Gewinner von drei olympischen Goldmedaillen 1984 und 1988

1945 - Eddy Merckx (81), belgischer Radrennfahrer, dreifacher Weltsportler der Jahre 1969, 1971 und 1974

1943 - Barry Manilow (83), amerikanischer Popsänger («Mandy», «Copacabana»)

1936 - Ken Loach (90), britischer Filmregisseur («The Wind That Shakes The Barley», «Land and Freedom», «Ich, Daniel Blake»)

Todestage