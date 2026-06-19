Kalenderblatt

Was geschah am 19. Juni?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Juni 2026

Namenstag

Elisabeth, Hildegrim, Rasso, Romuald

Historische Daten

2006 - Das Gemälde «Adele Bloch-Bauer I» des österreichischen Malers Gustav Klimt wird für 135 Millionen Dollar verkauft. Es ist die bis dahin höchste Summe, die jemals für ein Gemälde gezahlt wurde.

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1976 - Der schwedische König Carl XVI. Gustaf heiratet in der Stockholmer Domkirche die deutsche Silvia Sommerlath.

1961 - Kuwait wird nach 62 Jahren unabhängig von Großbritannien. Kuwait wurde 1899 britisches Protektorat, um der Übermacht durch das Osmanische Reich zu entgehen.

1936 - Der deutsche Boxer Max Schmeling gewinnt in New York einen WM-Ausscheidungskampf gegen den bisher ungeschlagenen Amerikaner Joe Louis durch K.o. in der zwölften Runde.

1811 - Auf der Hasenheide südlich von Berlin eröffnet Friedrich Ludwig Jahn den ersten öffentlichen Turnplatz.

Geburtstage

1959 - Christian Wulff (67), deutscher Politiker (CDU), Bundespräsident 2010-2012, Ministerpräsident von Niedersachsen 2003-2010

1947 - Salman Rushdie (79), britisch-amerikanischer Schriftsteller («Die satanischen Verse», «Mitternachtskinder»)

1945 - Aung San Suu Kyi (81), myanmarische Politikerin, De-facto-Regierungschefin 2016 bis zum Militärputsch 2021, seitdem in Haft, Friedensnobelpreis 1991

1941 - Vaclav Klaus (85), tschechischer Politiker, Staatspräsident 2003-2013, Ministerpräsident 1992-1997

Todestage

2016 - Götz George, deutscher Schauspieler («Tatort»-Kommissar Horst Schimanski, Filme «Schtonk!», «Der Totmacher»), geb. 1938

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