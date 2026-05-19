Was geschah am 19. Mai?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Mai 2026

Namenstag

Ivo, Pietro

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Historische Daten

2021 - Im Zuge der Plagiatsaffäre um ihre Doktorarbeit tritt Familienministerin Franziska Giffey (SPD) zurück. Am 10. Juni entzieht ihr die Freie Universität Berlin den Doktortitel.

2006 - Der Bundestag billigt die umstrittene Erhöhung der Mehrwertsteuer für Anfang 2007 von 16 auf 19 Prozent. Der Bundesrat stimmt am 16. Juni zu.

1986 - Bei schweren Auseinandersetzungen am Baugelände der umstrittenen atomaren Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf werden rund 180 Polizeibeamte und etwa 200 Demonstranten verletzt.

1891 - Der Kronkorken wird von William Painter in Baltimore (US-Bundesstaat Maryland) zum Patent angemeldet. Am 2. Februar 1892 wird das Patent erteilt.

1536 - Anne Boleyn, die zweite Ehefrau des englischen Königs Heinrich VIII. und Mutter von Königin Elisabeth I., wird im Londoner Tower enthauptet.

Geburtstage

1996 - Luca Waldschmidt (30), deutscher Fußballspieler (1. FC Köln, VfL Wolfsburg, Benfica Lissabon)

1956 - Hellmut Krug (70), deutscher Fußballschiedsrichter, Leiter der DFB-Schiedsrichter 2003-2007

1946 - Michele Placido (80), italienischer Filmschauspieler (Fernseh-Serie «Allein gegen die Mafia») und Regisseur

1926 - Peter Zadek, deutscher Regisseur und Intendant, Intendant beim Berliner Ensemble 1992-1995 und am Hamburger Schauspielhaus 1985-1989, gest. 2009

Todestage