Was geschah am 19. Mai?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Mai 2026
Namenstag
Ivo, Pietro
Historische Daten
2021 - Im Zuge der Plagiatsaffäre um ihre Doktorarbeit tritt Familienministerin Franziska Giffey (SPD) zurück. Am 10. Juni entzieht ihr die Freie Universität Berlin den Doktortitel.
2006 - Der Bundestag billigt die umstrittene Erhöhung der Mehrwertsteuer für Anfang 2007 von 16 auf 19 Prozent. Der Bundesrat stimmt am 16. Juni zu.
1986 - Bei schweren Auseinandersetzungen am Baugelände der umstrittenen atomaren Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf werden rund 180 Polizeibeamte und etwa 200 Demonstranten verletzt.
1891 - Der Kronkorken wird von William Painter in Baltimore (US-Bundesstaat Maryland) zum Patent angemeldet. Am 2. Februar 1892 wird das Patent erteilt.
1536 - Anne Boleyn, die zweite Ehefrau des englischen Königs Heinrich VIII. und Mutter von Königin Elisabeth I., wird im Londoner Tower enthauptet.
Geburtstage
1996 - Luca Waldschmidt (30), deutscher Fußballspieler (1. FC Köln, VfL Wolfsburg, Benfica Lissabon)
1956 - Hellmut Krug (70), deutscher Fußballschiedsrichter, Leiter der DFB-Schiedsrichter 2003-2007
1946 - Michele Placido (80), italienischer Filmschauspieler (Fernseh-Serie «Allein gegen die Mafia») und Regisseur
1926 - Peter Zadek, deutscher Regisseur und Intendant, Intendant beim Berliner Ensemble 1992-1995 und am Hamburger Schauspielhaus 1985-1989, gest. 2009
Todestage
1994 - Jacqueline Kennedy Onassis, Witwe des US-Präsidenten John F. Kennedy (Amtszeit 1961-1963) und des griechischen Reeders Aristoteles Onassis, geb. 1929