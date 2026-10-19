Was geschah am 19. Oktober?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Oktober 2026

Namenstag

Isaak, Jean, Paul

Historische Daten

2025 - Aus dem Pariser Louvre stehlen Einbrecher in nur vier Minuten Schmuck von «unschätzbarem Wert». Sie flüchten auf Motorrollern. Nach einer Woche werden zwei Verdächtige gefasst, später weitere mutmaßlich Beteiligte.

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2016 - Bei einer Razzia in Georgensmünd bei Nürnberg erschießt ein sogenannter Reichsbürger einen 32-jährigen Polizisten. Die rechtsradikalen «Reichsbürger» erkennen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Gesetze nicht an.

1996 - Im Taunus wird die Leiche des entführten Millionärs Jakub Fiszman gefunden. Das Opfer war bereits tot, als die Entführer vier Millionen Mark (etwa 2,05 Mio Euro) Lösegeld kassierten.

1951 - Der US-Kongress in Washington erklärt den Kriegszustand zwischen den USA und Deutschland für beendet.

1781 - Nach der Schlacht von Yorktown (Virginia) muss sich das britische Heer den amerikanischen und französischen Truppen ergeben. Damit ist der Erfolg der Amerikaner im Unabhängigkeitskrieg nicht mehr zu verhindern.

Geburtstage

1981 - Karoline Schuch (45), deutsche Schauspielerin («Das Geheimnis des Totenwaldes», «Schutzengel»)

1946 - Jürgen Croy (80), deutscher Fußballspieler, 94 Einsätze als Torwart der DDR-Nationalmannschaft

1941 - Jo Bolling (85), deutscher Fernsehschauspieler (Rolle des Taxifahrers Andy Zenker in der «Lindenstraße»)

1936 - Werner Zimmer, deutscher Sportjournalist, Sportschau-Moderator 1966-1993, gest. 2015

Todestage