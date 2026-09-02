Was geschah am 2. September?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. September 2026
Namenstag
Ingrid, Emmerich
Historische Daten
2021 - Die legendäre Popgruppe Abba kündigt fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album an. Das Studioalbum von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad trägt den Titel «Voyage».
2016 - Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung ruft die Käufer zur Rückgabe seines Smartphones Galaxy Note 7 auf, weil Akkus in Brand geraten und explodiert waren. Am 11. Oktober wird die Produktion komplett gestoppt.
2011 - David Storl holt überraschend als erster Deutscher den Weltmeistertitel im Kugelstoßen. Bei der Leichtathletik-WM in Taegu (Südkorea) siegt er mit der persönlichen Bestweite von 21,78 Metern.
1991 - Vor dem Berliner Landgericht beginnt der erste Mauerschützenprozess gegen vier ehemalige DDR-Grenzsoldaten, die 1989 den 20-jährigen Chris Gueffroy bei einem Fluchtversuch erschossen hatten. Laut Mauer-Stiftung wurde der Prozess gegen den Todesschützen zum Präzedenzfall. Dieser wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, drei mitangeklagte Grenzposten bekamen Bewährungsstrafen. Doch 1994 hob der Bundesgerichtshof das Urteil auf - weil die Soldaten in der Hierarchie ganz unten standen. In darauffolgenden Prozessen gegen Mauerschützen wurden dann relativ geringe Strafen verhängt.
1666 - In der königlichen Bäckerei Faryner in London bricht ein Feuer aus. Vier Tage später sind 80 Prozent der historischen Altstadt zerstört.
Geburtstage
1966 - Salma Hayek (60), mexikanische Schauspielerin («Frida», «Wild Wild West»)
1951 - Mark Harmon (75), amerikanischer Schauspieler (TV-Serien: «Navy CIS», «Chicago Hope»)
1936 - Jürgen Heraeus (90), deutscher Unternehmer, Vorsitzender von Unicef Deutschland 2008-2018
1871 - Hildegard Wegscheider, deutsche Politikerin (SPD), Frauenrechtlerin, machte 1895 als erste Frau in Preußen Abitur, gest. 1953
Todestage
2001 - Christiaan Barnard, südafrikanischer Herzchirurg, führte 1967 die erste Herztransplantation durch, geb. 1922