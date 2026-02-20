Was geschah am 20. Februar?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Februar 2026

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Namenstag

Falko, Korona, Pierre

Historische Daten

2011 - Bei der vorgezogenen Bürgerschaftwahl in Hamburg erobert die SPD nach neuneinhalb Jahren die Macht zurück. Mit ihrem Spitzenkandidaten Olaf Scholz erringt die Partei 48,4 Prozent der Stimmen und die absolute Mehrheit der Mandate.

1986 - Das Kernmodul der Raumstation «Mir» wird von der Sowjetunion in die Erdumlaufbahn geschossen.

1956 - Karl Arnold (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen seit 1947, wird durch ein Misstrauensvotum gestürzt und durch Fritz Steinhoff (SPD) ersetzt, der 102 von 198 abgegebenen Stimmen erhält.

1946 - Eine Kohlenstaubexplosion tötet auf der Zeche Grimberg III/IV im westfälischen Bergkamen 408 Menschen. Nur 64 Kumpel werden lebend geborgen.

1926 - In Berlin wird die erste Grüne Woche eröffnet. 50.000 Besucherinnen und Besucher kommen bis zum 28. Februar zur Agrarschau am Kaiserdamm.

Geburtstage

1966 - Cindy Crawford (60), amerikanisches Model und Schauspielerin, Revlon-Gesicht 1989-2001

1966 - Urs Fischer (60), Schweizer Fußballtrainer (Union Berlin 2018-2023)

1951 - Gordon Brown (75), britischer Politiker, Premierminister 2007-2010

1941 - Alexander Gauland (85), deutscher Politiker, Ehrenvorsitzender der AfD seit 2019

Todestage