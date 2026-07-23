Was geschah am 23. Juli?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Juli 2026

Namenstag

Apollinaris, Birgitta, Liborius

Historische Daten

2001 - Der Bundestag beginnt mit dem Umzug in das neu errichtete Paul-Löbe-Haus. Der etwa 580 Millionen Mark teure Bau wurde von Stephan Braunfels entworfen.

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1986 - Der britische Prinz Andrew heiratet in London die Bürgerliche Sarah Ferguson.

1976 - In Lissabon wird die erste demokratische Regierung Portugals seit mehr als 50 Jahren vereidigt. Neuer Ministerpräsident ist der Sozialist Mário Soares.

1926 - Die Lufthansa erprobt die Flugverbindung in den Fernen Osten. Zwei Maschinen fliegen von Berlin über Moskau nach Peking.

1851 - Kaiser Franz Joseph von Österreich bewilligt die Einrichtung der «Centralanstalt für meteorologische und magnetische Beobachtungen». Die heutige GeoSphere Austria ist einer der ältesten Wetterdienste der Welt.

Geburtstage

1987 - Julian Nagelsmann (39), deutscher Fußballtrainer, Bundestrainer 2023-2026, bis dahin jüngster Trainer der Bundesliga-Geschichte in Hoffenheim 2016-2019, FC Bayern München 2021-2023

1961 - Martin Gore (65), britischer Popmusiker, Gitarrist und Songschreiber der Synthie-Pop-Band Depeche Mode («People Are People»)

1961 - Woody Harrelson (65), amerikanischer Schauspieler («True Detective», «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»)

1941 - Sergio Mattarella (85), italienischer Jurist und Politiker, Staatspräsident seit 2015

Todestage