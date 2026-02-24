Was geschah am 24. Februar?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Februar 2026
Namenstag
Ethelbert, Matthias
Historische Daten
2021 - Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erteilt die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Tests zur Eigenanwendung durch Laien. Bei allen drei Selbsttests werden die Proben durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen.
1991 - Im Golfkrieg beginnen alliierte Truppen mit der Bodenoffensive gegen den Irak zur Rückeroberung Kuwaits.
1981 - In Großbritannien gibt der Buckingham-Palast offiziell die Verlobung von Prinz Charles und Diana Spencer (1961-1997) bekannt.
1971 - Das Bundesverfassungsgericht bestätigt in einem Grundsatzurteil das Verbot von Klaus Manns Buch «Mephisto – Roman einer Karriere». Es sieht das Persönlichkeitsrecht des verstorbenen Schauspielers und Intendanten Gustaf Gründgens verletzt.
1896 - Der französische Physiker Antoine Henri Becquerel berichtet erstmals über die von ihm entdeckte radioaktive Eigenstrahlung von Uran.
Geburtstage
1976 - Jan Koum (50), ukrainisch-amerikanischer Unternehmer und Milliardär, Mitgründer des Chatdienstes WhatsApp
1976 - Yuval Noah Harari (50), israelischer Historiker (Bestseller «Eine kurze Geschichte der Menschheit» und «Homo Deus»)
1956 - Judith Butler (70), amerikanische Philosophin («Das Unbehagen der Geschlechter»)
1926 - Erich Loest, deutscher Schriftsteller (Romane «Völkerschlachtdenkmal», «Zwiebelmuster»), gest. 2013
Todestage
2025 - Roberta Flack, amerikanische Popsängerin («Killing me Softly», «The First Time Ever I Saw Your Face»), geb. 1937