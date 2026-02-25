Was geschah am 25. Februar?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Februar 2026
Namenstag
Adeltrud, Adelhelm, Luigi, Walburg
Historische Daten
2006 - Als erster Deutscher kehrt Biathlet Michael Greis aus Turin mit drei Goldmedaillen von Olympischen Winterspielen heim. Nach Siegen in der Staffel und im 20-Kilometer-Massenstartrennen triumphiert er auch über 15 Kilometer.
1986 - Der philippinische Diktator Ferdinand Marcos verliert nach Massenprotesten den Rückhalt des Militärs und flieht mit seiner Ehefrau Imelda ins Exil auf Hawaii (USA).
1956 - Auf dem 20. Parteitag der KPdSU enthüllt Parteichef Nikita Chruschtschow die Verbrechen seines Vorgängers Josef Stalin. Damit werden erste Ansätze einer Entstalinisierung in der Sowjetunion sichtbar.
1941 - In Amsterdam legen tausende Arbeiter aus Protest gegen die Judenverfolgung die Arbeit nieder. Der sogenannte Februarstreik wird von den deutschen Besatzern brutal niedergeschlagen.
1836 - Der Amerikaner Samuel Colt erhält für die Erfindung seines Trommelrevolvers das US-Patent 138.
Geburtstage
1961 - Hermann Gröhe (65), deutscher Politiker, Bundesminister für Gesundheit 2013-2018, CDU-Generalsekretär 2010-2013
1956 - Michel Friedman (70), deutscher Jurist, Autor und Fernsehmoderator («Studio Friedman» bei N24, «Friedman» in der ARD), Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland 2000-2003
1946 - Franz Xaver Kroetz (80), deutscher Dramatiker («Stallerhof»), Schauspieler («Kir Royal») und Regisseur
1926 - Günter Samtlebe, deutscher Kommunalpolitiker (SPD), Oberbürgermeister von Dortmund 1973-1999, gest. 2011
Todestage
2016 - Gillis Lundgren, schwedischer Werbegrafiker und Möbeldesigner, Erfinder des Billy-Regals (1979), geb. 1929