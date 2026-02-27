Was geschah am 27. Februar?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Februar 2026

Namenstag

Augustin

Historische Daten

2024 - Nach mehr als 30 Jahren Fahndung wird die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg gefasst, wo die zu diesem Zeitpunkt 65-Jährige jahrelang unter falscher Identität gelebt hat. Mit zwei Mittätern soll sie für mehrere Raubtaten und versuchten Mord verantwortlich sein.

1996 - «Pokémon»-Figuren tauchen erstmals in einem japanischen Videospiel auf. Der Name ist eine Wortbildung aus «Pocket Monster» - Taschenmonster.

1951 - Der 22. Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung wird ratifiziert. Er begrenzt die Amtszeit des Präsidenten auf maximal zwei Wahlperioden.

1881 - Prinz Wilhelm von Preußen, ab 1888 Kaiser Wilhelm II., und Auguste Viktoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg heiraten in Berlin.

1531 - Die protestantischen Reichsstände schließen den «Schmalkaldischen Bund» zum Schutz des reformatorischen Glaubens gegen die katholische Religionspolitik Kaiser Karls V.

Geburtstage

1981 - Josh Groban (45), amerikanischer Sänger (Album «Closer»)

1976 - Rhea Harder (50), deutsche Schauspielerin (TV-Serien «Gute Zeiten schlechte Zeiten», «Berlin Berlin»)

1932 - Ernst Hinterseer (94), österreichischer Skirennläufer, Slalom-Olympiasieger von 1960

1928 - Georgette Tsinguirides (98), deutsch-griechische Ballettmeisterin, arbeitete fast 72 Jahre für das Stuttgarter Ballett, zuletzt als Choreologin und Ballettmeisterin

Todestage