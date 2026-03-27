Was geschah am 27. März?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. März 2026

Namenstag

Rupert

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Historische Daten

2011 - Baden-Württemberg steht nach fast 58 Jahren CDU-Dominanz vor einem historischen Machtwechsel. Grüne und SPD gewinnen bei der Landtagswahl im Schatten der Reaktorkatastrophe in Japan knapp vor der schwarz-gelben Regierungskoalition.

2006 - Die Europäische Union beschließt die Einführung einer einheitlichen Fahrerlaubnis für alle Autofahrer in der Europäischen Union.

2001 - Im deutschen Kreditgewerbe entsteht die DZ Bank AG, ein neuer genossenschaftlicher Bankriese. Nach dem Aufsichtsrat der DG Bank stimmt auch das Kontrollgremium der GZ-Bank der geplanten Fusion beider Frankfurter Geldhäuser zu.

1998 - Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA genehmigt die Potenzpille «Viagra» des Pharma-Unternehmens Pfizer.

1996 - Schwergewichtsweltmeister Frans Botha aus Südafrika wird in Newark im US-Bundesstaat New Jersey von einem Distriktgericht der Titel aberkannt. Der Box-Profi hatte sich im Dezember 1995 in einem umstrittenen WM-Kampf in Stuttgart gegen den Deutschen Axel Schulz aus Frankfurt/Oder durchgesetzt, wurde später aber des Dopings überführt.

Geburtstage

1986 - Manuel Neuer (40), deutscher Fußballtorwart, Nationalmannschaft 2009-2024

1971 - David Coulthard (55), britischer Formel-1-Rennfahrer, Vize-Weltmeister 2001

1936 - Otmar Issing (90), deutscher Volkswirtschaftler, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank 1998-2006, Chefvolkswirt der Deutschen Bundesbank 1990-1998, Mitglied im Sachverständigenrat der «Fünf Weisen» 1988-1990

1901 - Erich Ollenhauer, deutscher Politiker, SPD-Vorsitzender 1952-1963, gest. 1963

Todestage