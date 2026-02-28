Was geschah am 28. Februar?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Februar 2026

Namenstag

Romanus, Silvana, Sirin

Historische Daten

2025 - Vor laufenden Kameras geraten der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen im Weißen Haus aneinander. Die geplanten Gespräche über Friedensschluss und Sicherheitsgarantien sowie Rohstoffabkommen werden abgebrochen. Wenige Tage später stellt die US-Regierung ihre Militärhilfe für die Ukraine vorerst ein.

2016 - Die Schweizer votieren in einer Volksabstimmung mit 58,9 Prozent gegen die strikte Abschiebung krimineller Ausländer. Damit ist eine Initiative der Schweizerischen Volkspartei überraschend deutlich gescheitert.

1991 - Der neue Pay-TV-Kanal «Premiere» geht bundesweit auf Sendung. Den Programm-Schwerpunkt bilden aktuelle Spielfilme und die Fußball-Bundesliga.

1986 - Der schwedische Ministerpräsident Olof Palme wird in Stockholm von einem unbekannten Attentäter auf offener Straße erschossen. Erst 2020 wird der mutmaßliche Täter ermittelt, der zu diesem Zeitpunkt aber schon verstorben war.

1961 - Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Pläne der Adenauer-Regierung für ein vom Bund kontrolliertes zweites bundesweites Fernsehprogramm für verfassungswidrig. Als Instrument der Meinungsbildung müsse der Rundfunk staatsfrei organisiert sein.

Geburtstage

1944 - Sepp Maier (82), deutscher Fußballtorwart, Weltmeister 1974, langjähriger Torwart-Trainer in der Nationalmannschaft

1939 - Erika Pluhar (87), österreichische Schauspielerin («Bel Ami»), Chansonniere und Autorin («Als gehörte eins zum andern»), langjähriges Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater

1938 - Klaus Staeck (88), deutscher Grafiker und Plakatkünstler, Präsident der Akademie der Künste Berlin 2006-2015

1901 - Linus Pauling, amerikanischer Chemiker, Nobelpreis für Chemie 1954 und Friedensnobelpreis 1962, gest. 1994

Todestage