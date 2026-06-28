Was geschah am 28. Juni?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Juni 2026

Namenstag

Diethild, Irenäus

Historische Daten

2016 - Am Atatürk-Flughafen in Istanbul sprengen sich drei Selbstmordattentäter in die Luft. Sie reißen 45 Menschen mit in den Tod, rund 240 Menschen werden verletzt. Die türkische Regierung macht die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verantwortlich.

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2011 - Der Internationale Währungsfonds bekommt erstmals eine Frau an seine Spitze. Der IWF-Verwaltungsrat wählt einstimmig die französische Finanzministerin Christine Lagarde zur neuen Geschäftsführenden Direktorin. Lagarde tritt ihren Posten am 5. Juli an.

1981 - Die ARD strahlt den ersten Schimanski-«Tatort» mit Götz George und Eberhard Feik aus.

1956 - Das polnische Militär schlägt einen Arbeiteraufstand in Posen blutig nieder. Aus Protest gegen steigende Preise und ärmliche Lebensbedingungen waren schätzungsweise 100.000 Arbeiter gegen das kommunistische Regime auf die Straße gegangen.

1926 - Durch die Fusion der Daimler-Motoren-Gesellschaft und der Benz & Cie Rheinische Gasmotorenfabrik entsteht die Daimler-Benz AG.

Geburtstage

1971 - Elon Musk (55), amerikanischer Unternehmer (Tesla, SpaceX, X)

1966 - John Cusack (60), amerikanischer Schauspieler («High Fidelity»)

1951 - Rolf Milser (75), deutscher Gewichtheber und -trainer, Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Los Angeles 1984

1926 - Mel Brooks (100), amerikanischer Komiker und Filmregisseur (Drehbuch: «Frühling für Hitler», Regie: «Spaceballs»)

Todestage