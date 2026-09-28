Kalenderblatt

Was geschah am 28. September?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. September 2026

Namenstag

Dietmar, Simon, Thekla, Wenzel

Historische Daten

2006 - Der US-Senat erlaubt der Regierung in einem umstrittenen «Verhör-Gesetz», dass der US-Geheimdienst «scharfe Verhörmethoden» anwenden darf. US-Präsident George W. Bush unterzeichnet das Gesetz am 17. Oktober.

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1994 - Die estnische Ostseefähre «Estonia» sinkt vor der finnischen Küste. 852 Menschen kommen ums Leben.

1978 - Papst Johannes Paul I. stirbt nach nur 33-tägiger Amtszeit, einem der kürzesten Pontifikate der Kirchengeschichte.

1971 - Der ungarische Kardinal Jozsef Mindszenty, der sich seit der Niederschlagung des Volksaufstandes im November 1956 in der US-Botschaft in Budapest aufhielt, verlässt Ungarn.

1951 - Als letztes Verfassungsorgan der Bundesrepublik wird das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe feierlich eröffnet. Das Gericht hatte bereits am 7. September seine Arbeit aufgenommen.

Geburtstage

1968 - Mika Häkkinen (58), finnischer Formel-1-Rennfahrer, zweimaliger Formel-1-Weltmeister 1998 und 1999

1960 - Jennifer Rush (66), amerikanische Sängerin («The Power of Love»)

1942 - Donna Leon (84), amerikanische Krimi-Autorin («Commissario Brunetti»-Krimireihe)

1941 - Edmund Stoiber (85), deutscher Politiker, bayerischer Ministerpräsident 1993-2007, Vorsitzender der CSU 1999-2007

Todestage

2016 - Schimon Peres, israelischer Politiker, Staatspräsident 2007-2014 mehrfacher Ministerpräsident und Außenminister, Friedensnobelpreis (zusammen mit Izchak Rabin und Jassir Arafat) 1994, geb. 1923

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