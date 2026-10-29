Was geschah am 29. Oktober?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Oktober 2026
Namenstag
Ermelind, Narzissus
Historische Daten
2025 - Der Chipkonzern Nvidia knackt als erstes Unternehmen die Marke von fünf Billionen US-Dollar beim Börsenwert. Das Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle im aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz.
2021 - Nach zwei Jahren als Co-Vorsitzender der SPD will Norbert Walter-Borjans nicht wieder kandidieren. Im Dezember wird Lars Klingbeil zu seinem Nachfolger gewählt und bildet mit Saskia Esken die neue Doppelspitze der Partei.
2006 - Die neue Zentrale der Jüdischen Gemeinde zu Berlin wird an ihrem historischen Hauptsitz in der Oranienburger Straße feierlich eröffnet.
1976 - SED-Chef Erich Honecker wird Staatsratsvorsitzender und damit Staatsoberhaupt der DDR.
1946 - Erstmals seit 1939 findet in Deutschland eine Volkszählung statt.
Geburtstage
1971 - Winona Ryder (55), amerikanische Schauspielerin («Little Women», «Meerjungfrauen küssen besser»)
1961 - Kai-Uwe Ricke (65), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG 2002-2006
1951 - Holger Weinert (75), deutscher TV-Moderator («Hessenschau»)
1932 - Charlotte Knobloch (94), deutsche Verbandsfunktionärin, Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland 2006-2010
Todestage
1986 - Elisabeth Schwarzhaupt, deutsche Politikerin (CDU), Bundesgesundheitsministerin 1961-1966, erste Frau in einer Bundesregierung, geb. 1901