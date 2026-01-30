Was geschah am 30. Januar?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Januar 2026
Namenstag
Adelgund, Martina, Serena, Thiathild
Historische Daten
2020 - Um die Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus einzudämmen, ruft die Weltgesundheitsorganisation in Genf eine «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite» aus. In rund 20 Ländern wurden Infektionen festgestellt.
2016 - Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber gewinnt die Australian Open gegen die Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA. Letzte deutsche Siegerin bei einem Grand-Slam-Turnier war zuvor Steffi Graf 1999 bei den French Open.
2001 - Die Bundesregierung beantragt als erstes Verfassungsorgan beim Bundesverfassungsgericht ein Verbot der rechtsextremistischen NPD. 2003 stellt Karlsruhe das Verfahren ein. Grund sind zahlreiche V-Männer des Verfassungsschutzes in NPD-Führungsgremien.
1933 - Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die NS-Propaganda bezeichnet den Tag als «Machtergreifung».
1931 - Der Spielfilm «Lichter der Großstadt» von und mit Charlie Chaplin hat in Los Angeles Weltpremiere.
Geburtstage
1968 - König Felipe VI. (58), spanischer König seit 2014
1962 - König Abdullah II. (64), jordanischer König seit 1999
1951 - Phil Collins (75), britischer Musiker, Sänger und Schlagzeuger der Gruppe Genesis (1970-1996, «I Can't Dance»), daneben Solokarriere («In The Air Tonight», «You'll Be In My Heart»)
1937 - Vanessa Redgrave (89), britische Schauspielerin («Mrs. Dalloway», «Blow Up»)
Todestage
1951 - Ferdinand Porsche, deutscher Automobil-Konstrukteur, Entwickler des «VW-Käfer» und Begründer der Dynastie der Porsche-Sportwagenbauer, geb. 1875