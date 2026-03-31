Was geschah am 31. März?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. März 2026

Namenstag

Benjamin, Guido, Kornelia

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Historische Daten

2016 - Der Satiriker Jan Böhmermann präsentiert im ZDF eine «Schmähkritik» gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit Formulierungen unter der Gürtellinie. Berlin gestattet Ermittlungen der Mainzer Staatsanwaltschaft, die im Oktober eingestellt werden.

1991 - Die militärischen Strukturen des Warschauer Paktes werden aufgelöst. Endgültig besiegelt wird das Ende des östlichen Militärbündnisses im Juli 1991.

1956 - Zum letzten Mal wird in der Bundesrepublik für Postsendungen das «Notopfer Berlin» erhoben. Seit 1948 waren mehr als 20 Milliarden Sendungen mit der Zwei-Pfennig-Steuermarke frankiert worden. Die Bundespost nahm daraus rund 413 Millionen Mark ein, die dem Wiederaufbau Berlins dienten und auch die am 26. Juni 1948 begonnene Luftbrücke mitfinanzierten.

1946 - In den Westsektoren Berlins stimmen 82 Prozent der SPD-Mitglieder gegen einen Zusammenschluss mit der KPD.

1206 - Dresden wird erstmals urkundlich erwähnt. Das Papier beurkundet in Latein das Urteil eines Schiedsgerichts. Es beginnt mit den Worten «Acta sunt hec Dresdene ...» (Geschehen ist dies zu Dresden).

Geburtstage

1974 - Tim Raue (52), deutscher Koch, mehrere Michelin-Sterne für seine Restaurants

1971 - Ewan McGregor (55), britischer Schauspieler («Star Wars», «Moulin Rouge», «Trainspotting»)

1939 - Volker Schlöndorff (87), deutscher Filmregisseur («Die verlorene Ehre der Katharina Blum», «Die Blechtrommel»)

1931 - Günter Herrmann (95), deutscher Jurist, Intendant des Senders Freies Berlin SFB 1986-1989

Todestage