Was geschah am 4. August?

2023 - Der inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny wird wegen angeblichen Extremismus zu einer weiteren Haftstrafe von 19 Jahren Straflager verurteilt. Die Strafe ergeht in einem international als politische Inszenierung kritisierten Prozess.

1964 - Beim «Zwischenfall im Golf von Tongking» werden US-Zerstörer vermeintlich von nordvietnamesischen Patrouillenbooten angegriffen. Der US-Kongress stimmt daraufhin am 7. August der Bombardierung Nordvietnams zu. Später stellt sich heraus: Es war eine gezielte Falschmeldung.

1944 - Das jüdische Mädchen Anne Frank wird zusammen mit seiner Familie in einem Versteck in Amsterdam entdeckt und nach Deutschland in ein Konzentrationslager deportiert.