Was geschah am 4. Juli?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Juli 2026

Namenstag

Berta, Elisabeth, Ulrich

Historische Daten

2006 - Als erster Deutscher startet der Astronaut Thomas Reiter mit der US-Raumfähre «Discovery» zur Internationalen Raumstation ISS.

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2006 - Die deutsche Nationalmannschaft verliert in Dortmund den Fußball-Klassiker gegen Italien mit 0:2 (0:0) nach Verlängerung. Damit scheitert sie zum vierten Mal nach 1934, 1958 und 1970 im Halbfinale einer Weltmeisterschaft.

1946 - In der polnischen Provinzstadt Kielce, 170 Kilometer südlich von Warschau, kommt es zu den schwersten Ausschreitungen gegen Juden nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Beim Angriff eines Mobs auf ein von Juden bewohntes Haus werden 42 Menschen, darunter 40 Juden, ermordet und etwa 80 weitere verletzt.

1926 - Die Nationalsozialisten gründen auf dem 2. Reichsparteitag der NSDAP vom 3./4. Juli 1926 in Weimar die Hitlerjugend (HJ).

1776 - An der Ostküste Nordamerikas verabschiedet der Kongress die «Declaration of Independence», mit der 13 englische Kolonien ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erklären. Der 4. Juli 1776 gilt als Gründungsdatum der USA.

Geburtstage

1956 - Bettina Böttinger (70), deutsche Journalistin und Moderatorin (WDR-Talkshows «B trifft...», «Böttinger», «Kölner Treff»)

1941 - Eckart Witzigmann (85), österreichischer Spitzenkoch, «Koch des Jahrhunderts» (Gault Millau) 1994

1926 - Alfredo Di Stéfano, spanischer Fußballspieler und -trainer, Fußball-Star der 50er-Jahre, führte Real Madrid zu fünf Titeln in Folge im Europapokal der Landesmeister, europäischer «Fussballer des Jahres» 1957 und 1959, gest. 2014

Todestage

1826 - John Adams, amerikanischer Politiker, zweiter Präsident der Vereinigten Staaten 1797-1801, Mitunterzeichner der Unabhängigkeitserklärung von 1776, geb. 1735