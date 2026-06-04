Was geschah am 4. Juni?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Juni 2026

Namenstag

Christa, Quirin, Werner

Historische Daten

2025 - Die Kölner City verwandelt sich durch die größte Evakuierung seit 1945 in eine Geisterstadt. Mehr als 20.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Am Abend werden am Rheinufer drei US-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft.

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2021 - Der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx bietet Papst Franziskus seinen Rücktritt an. Damit will er für «die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche» Mitverantwortung übernehmen. Der Papst lehnt ab.

1961 - Die ARD strahlt erstmals die «Sportschau» und das politische Fernsehmagazin «Panorama» aus.

1936 - Nach dem Wahlsieg der linken Volksfrontparteien in Frankreich wird Léon Blum erster sozialistischer Ministerpräsident des Landes.

1831 - Der deutsche Prinz Leopold von Sachsen-Coburg Gotha wird vom belgischen Nationalkongress, einem Vorläufer des Parlaments, zum ersten König der Belgier gewählt. 1830 hatten die Belgier ihre Unabhängigkeit von den Niederlanden erklärt.

Geburtstage

2021 - Lilibet Mountbatten-Windsor (5), zweites Kind von Prinz Harry und Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex

1976 - Alexej Nawalny, russischer Aktivist, gest. 2024 in einem russischen Straflager

1966 - Cecilia Bartoli (60), italienische Mezzosopranistin, singt an allen großen Konzert- und Opernhäusern der Welt, Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele seit 2012

1966 - Franz Jung (60), deutscher katholischer Geistlicher, Bischof von Würzburg ab 2018

Todestage