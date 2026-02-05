Was geschah am 5. Februar?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Februar 2026

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Namenstag

Adelheid, Agatha, Albuin, Paul

Historische Daten

2025 - US-Präsident Donald Trump schockt mit einem neuen Vorstoß zum Nahost-Konflikt: «Die USA werden den Gazastreifen übernehmen», sagt er nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Aus dem Gazastreifen könne so eine «Riviera des Nahen Ostens» werden. Internationale Kritik an dem Vorschlag, der gegen das Völkerrecht verstößt, folgt umgehend.

2001 - Bertelsmann übernimmt die Mehrheit an Europas führendem Fernseh- und Radiokonzern RTL Group.

1991 - Das Bundesverfassungsgericht stärkt in einer Grundsatzentscheidung die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aus dem Grundversorgungsauftrag folge eine «Bestands- und Entwicklungsgarantie» der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Im Konkurrenzkampf mit den Privaten dürften sie sich wirtschaftlich betätigen.

1971 - Der sogenannte Haarnetz-Befehl wird erlassen: Bundeswehrsoldaten, deren Haare über den Hemdkragen reichen, müssen aus Sicherheitsgründen ein Haarnetz tragen. Nach gut einem Jahr wird der Erlass zurückgenommen, kurze Haare sind wieder Pflicht.

1956 - Am letzten Tag der VII. Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo gewinnt Skispringer Harry Glaß eine Bronzemedaille für die gesamtdeutsche Mannschaft. Er ist damit der erste Medaillengewinner aus der DDR bei Olympischen Spielen.

Geburtstage

1971 - Terézia Mora (55), deutschsprachige ungarische Schriftstellerin, Deutscher Buchpreis 2013 für «Das Ungeheuer»

1961 - Dietmar Bär (65), deutscher Schauspieler (Kölner «Tatort», «Was nicht passt, wird passend gemacht»)

1946 - Charlotte Rampling (80), britische Schauspielerin («Der Nachtportier»), Europäischer Filmpreis für ihr Lebenswerk 2015

1936 - Horst Fascher (90), deutscher Musikmanager, Mitbegründer und Geschäftsführer des «Star-Clubs» in Hamburg, der 1962 eröffnet wurde; die dortigen Auftritte der frühen Beatles begründeten deren Weltruhm

Todestage