Was geschah am 6. August?

2014 - Die europäische Raumsonde «Rosetta» erreicht nach mehr als zehn Jahren Flug durchs All ihr Ziel. Sie schwenkt in eine Umlaufbahn um den Kometen «67P/Tschurjumow-Gerassimenko» ein.

2004 - Das Berliner Landgericht spricht im letzten Prozess gegen Mitglieder des SED-Politbüros die Spitzenfunktionäre Siegfried Lorenz und Hans-Joachim Böhme wegen Mitschuld am Tod von drei DDR-Flüchtlingen schuldig und verhängt Bewährungsstrafen von jeweils 15 Monaten.

1999 - Ein 40-jähriger Kameramann aus Frankfurt (Oder) stirbt fünf Tage nach seiner Rückkehr von der Elfenbeinküste in Berlin an Gelbfieber. Es handelt sich um den ersten Gelbfieberfall seit 1946 in Deutschland.