Was geschah am 6. Februar?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Februar 2026

Namenstag

Amandus, Dorothea, Paul, Reinhild

Historische Daten

2021 - Papst Franziskus ernennt zwei neue Untersekretäre der Bischofssynode, darunter als erste Frau die französische Theologin Nathalie Becquart.

2006 - Der größte Streik im öffentlichen Dienst seit 14 Jahren beginnt in Baden-Württemberg. Bis zum 9. März legen nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zeitweise mehr als 40.000 Mitarbeiter in zwölf Bundesländern die Arbeit nieder.

1996 - 164 Deutsche sterben beim Absturz einer Boeing 757 der türkischen Gesellschaft Birgenair vor der Küste der Dominikanischen Republik. Insgesamt kommen 189 Menschen ums Leben.

1951 - Unter der Last des Nahverkehrszuges «The Broker» stürzt bei Woodbridge (US-Bundesstaat New Jersey) eine provisorische Brücke in die Tiefe. 84 Menschen sterben, etwa 350 werden verletzt.

1936 - In Garmisch-Partenkirchen beginnen die IV. Olympischen Winterspiele.

Geburtstage

1976 - Maria Simon (50), deutsche Schauspielerin (TV-Reihe «Polizeiruf 110», Film «Good Bye, Lenin!»)

1966 - Rick Astley (60), britischer Popsänger («Never Gonna Give You Up»)

1961 - Malu Dreyer (65), deutsche Politikerin (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz 2013-2024

1931 - Hans Otto Bräutigam (95), deutscher Politiker und Diplomat, Justizminister in Brandenburg 1994-1999, Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der DDR 1982-1988

Todestage