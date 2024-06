Was geschah am 6. Juli?

Was geschah am ...

Es ist wieder soweit, und doch ist diesmal vieles anders: Zum ersten Mal starten am Samstag in Hawaii nur die Frauen bei der Ironman-Weltmeisterschaft. Deutsche Mitfavoritinnen sind auch dabei.

Das muss man wissen zur Ironman-WM der Frauen in Hawaii

Was geschah am 5. Mai?

2023 - Die letzte europäische Ariane-5-Trägerrakete hebt vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana in den Weltraum ab. Europa steht nun vorerst ohne eigene Systeme da, um große Satelliten ins All zu befördern.