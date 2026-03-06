Was geschah am 6. März?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. März 2026

Namenstag

Fridolin, Mechthild

Historische Daten

2025 - Die EU reagiert mit einem massiven Aufrüstungsprogramm auf die außenpolitische Kehrtwende der USA. Bei der weiteren Unterstützung der Ukraine gibt es wegen der Ablehnung Ungarns keine Einigung.

1981 - Die Gastwirtin Marianne Bachmeier erschießt in Lübeck während einer Gerichtsverhandlung Klaus Grabowski, den mutmaßlichen Mörder ihrer siebenjährigen Tochter.

1956 - Der Bundestag verabschiedet das zweite Wehrergänzungs- und Soldatengesetz, mit dem die Bezeichnung Bundeswehr eingeführt wird.

1951 - In New York beginnt der Prozess gegen Julius und Ethel Rosenberg, ein Ehepaar, das Informationen über das US-Atomwaffenprogramm an die Sowjetunion geliefert haben soll. Sie werden zum Tode verurteilt und 1953 hingerichtet.

1836 - Nach 13 Tagen endet die Belagerung der texanischen Missionsstation Alamo. Etwa 200 Siedler hatten sich dort vor der mexikanischen Armee verschanzt. Die Stürmung durch die zehnfache Übermacht überlebt keiner von ihnen. Die Schlacht gehört zum Gründungsmythos von Texas und ist fest im nationalen Bewusstsein der USA verankert.

Geburtstage

1996 - Timo Werner (30), deutscher Fußballspieler (VfB Stuttgart, RB Leipzig, 57 Spiele für die Nationalmannschaft)

1946 - David Gilmour (80), britischer Gitarrist, Sänger und Songschreiber, Mitglied der Rockgruppe Pink Floyd ab 1968

1941 - Peter Brötzmann, deutscher Jazzmusiker, Saxofonist, Bandleader und Arrangeur, Vertreter des frei improvisierten Jazz, gest. 2023

1926 - Alan Greenspan (100), amerikanischer Ökonom, Präsident der amerikanischen Notenbank (Fed) 1987-2006

Todestage