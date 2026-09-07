Kalenderblatt

Was geschah am 7. September?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. September 2026

Namenstag

Melchior, Regina, Stephan

Historische Daten

2011 - Bei einem Flugzeugabsturz nahe Jaroslawl in Russland kommen 44 Menschen ums Leben, darunter das Team des russischen Eishockey-Erstligisten Lokomotive Jaroslawl mit dem deutschen Nationalspieler Robert Dietrich.

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1996 - Der wegen seiner von Gewalt geprägten Musik umstrittene US-Rapstar Tupac Shakur wird in Las Vegas (US-Bundesstaat Nevada) durch Schüsse schwer verletzt. Er stirbt sechs Tage später.

1951 - Als letztes Verfassungsorgan der Bundesrepublik nimmt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seine Arbeit auf. Die feierliche Eröffnung des Gerichts findet erst am 28. September 1951 statt.

1911 - In Hamburg wird der 426,5 Meter lange Elbtunnel eröffnet. Er verbindet die St. Pauli-Landungsbrücken mit dem Hafengebiet.

1901 - Der sogenannte Boxeraufstand in China wird durch den Frieden von Peking beendet. China verpflichtet sich unter anderem zur Zahlung hoher Kriegsentschädigungen an die Kolonialmächte. «Boxer» wurden Gruppierungen mit dem Ziel der Befreiung Chinas von ausländischer Einflussnahme genannt.

Geburtstage

1981 - Hannah Herzsprung (45), deutsche Schauspielerin («Vier Minuten»)

1966 - Gunda Niemann-Stirnemann (60), deutsche Eisschnellläuferin, dreifache Olympiasiegerin (1992 in 3.000 m und 5.000 m, 1998 in 3.000 m), jeweils achtfache Mehrkampf-Welt- und Europameisterin, elffache Einzelstrecken-Weltmeisterin, 98 Weltcup-Siege

1961 - Jochen Horst (65), deutscher Schauspieler («Balko», «Das Erbe der Guldenburgs»)

1946 - Dirk Roßmann (80), deutscher Unternehmer, gründet 1972 die Drogeriemarktkette Rossmann

Todestage

2022 - Dagmar Schipanski, deutsche Politikerin und Physikerin, Thüringer Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst 1999-2004, Kandidatin für das Bundespräsidentenamt 1999, geb. 1943

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