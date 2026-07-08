Kalenderblatt

Was geschah am 8. Juli?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Juli 2026

Namenstag

Edgar, Kilian

Historische Daten

2016 - Der Bundesrat billigt das umstrittene Gesetz zum Schutz von Kulturgütern in Deutschland, welches die Ausfuhr von «national wertvollem Kulturgut» aus Deutschland verbietet.

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Impressum

2011 - Die US-Raumfähre «Atlantis» startet als letzter Space Shuttle ins Weltall. Sie dockt am 10. Juli an der Internationalen Raumstation ISS an. Am 21. Juli kehrt die Raumfähre zur Erde zurück.

2006 - Torwart Oliver Kahn erklärt seinen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

1976 - Die europäischen christdemokratischen Parteien bilden die Europäische Volkspartei. Die konstituierende Sitzung findet in Luxemburg statt.

1936 - In Frankfurt am Main wird der Rhein-Main-Flughafen eröffnet.

Geburtstage

1961 - Ulrich Wilhelm (65), deutscher Journalist und Jurist, Intendant des Bayerischen Rundfunks 2011-2021, Sprecher der Bundesregierung und Chef des Bundespresseamtes 2005-2010

1951 - Anjelica Huston (75), amerikanische Schauspielerin («Addams Family», Oscar als beste Nebendarstellerin in «Die Ehre der Prizzis»)

1941 - Wilfried Klaus (85), deutscher Schauspieler (Hauptkommissar Horst Schickl in der ZDF-Krimiserie «Soko 5113»)

1931 - Strawalde (95), deutscher Maler und Regisseur, zu DDR-Zeiten Protagonist der «Berliner Malerschule», als Filmemacher bekannt unter dem Namen Jürgen Böttcher («Jahrgang 45», «Konzert im Freien»)

Todestage

2021 - Uli Richter, deutscher Modeschöpfer, zu seinen Kundinnen gehörten Rut Brandt, Hildegard Knef, Lilli Palmer oder Fürstin Gracia Patricia, geb. 1926

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