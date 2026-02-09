Was geschah am 9. Februar?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Februar 2026
Namenstag
Apollonia, Miguel
Historische Daten
2016 - In Bad Aibling (Bayern) sterben zwölf Menschen, als zwei Nahverkehrszüge auf eingleisiger Strecke ineinanderkrachen. Es gibt Dutzende Verletzte. Ein Fahrdienstleiter muss in Haft.
1991 - In einer Volksbefragung sprechen sich mehr als 90 Prozent der Litauer für die Unabhängigkeit der sowjetischen Baltenrepublik aus.
1961 - Die englische Band The Beatles tritt vor rund 30 Gästen zur Mittagszeit erstmals im Liverpooler Cavern Club auf.
1956 - In der Wiener Staatsoper wird der erste Opernball seit dem Zweiten Weltkrieg eröffnet.
1896 - Gilbert Fuchs aus München gewinnt in St. Petersburg (Russland) die erste Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf.
Geburtstage
1991 - Almuth Schult (35), deutsche Fußballspielerin, als Nationaltorhüterin Olympiasiegerin 2016, Europameisterin 2013
1966 - Christoph Maria Herbst (60), deutscher Schauspieler und Komiker («Stromberg»)
1932 - Gerhard Richter (94), deutscher Maler und Grafiker, gilt als einer der weltweit einflussreichsten Künstler, dessen Werke regelmäßig Spitzenpreise erzielen
1931 - Thomas Bernhard, österreichischer Schriftsteller und Dramatiker (Roman «Frost», Theaterstücke «Heldenplatz», «Der Präsident»), gest. 1989
Todestage
1981 - Bill Haley, amerikanischer Rock'n'Roll-Musiker («Rock Around the Clock»), geb. 1925