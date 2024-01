Wasser in Überschwemmungsgebieten fließt nur langsam ab

Hildesheim/Sangerhausen (dpa) - In den Hochwassergebieten in Teilen Deutschlands fließen die Wassermassen nur langsam ab. In Niedersachsen sollen die Pegelstände voraussichtlich in der nächsten Woche unter die Meldestufen fallen. Das geht aus Berechnungen des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz vom Freitag hervor. Momentan seien einige Wasserstände weiter über der höchsten Meldestufe - betroffen seien die Unterläufe von Aller und Leine.