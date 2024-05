Wasserqualität an Europas Badestellen meist ausgezeichnet

Brüssel (dpa) - In deutschen und europäischen Badegewässern kann einer EU-Untersuchung zufolge in den meisten Fällen sorgenfrei geplanscht und geschwommen werden. In rund 90 Prozent der Badegewässer in Deutschland ist die Wasserqualität ausgezeichnet, in weiteren knapp 6 Prozent gut, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Europäischen Kommission und der Europäischen Umweltagentur hervorgeht. In 37 (1,6 Prozent) der insgesamt rund 1900 Binnen-Badestellen und rund 360 Badestellen an der Küste der Bundesrepublik sei die Qualität ausreichend, 7 (0,3 Prozent) wiesen eine mangelhafte Qualität auf. Zu 42 deutschen Badestellen (1,8 Prozent) gab es keine Angaben.