Wechselhaftes Wochenende und Wettermix zum Wochenstart

Offenbach (dpa) - Nach wenigen sonnigen Frühlingstagen wird das Wetter am Wochenende wieder wechselhafter. «Am Samstag nimmt die Bewölkung in der Südwesthälfte zu und örtlich stehen Schauer auf der Agenda», sagte der Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Im äußersten Südwesten sind am Nachmittag auch einzelne Gewitter möglich.