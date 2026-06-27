Hitzewelle in Deutschland

Wegen Hitze: Bahn rät von nicht notwendigen Reisen ab

Aufgrund der extremen Temperaturen raten Bahnunternehmen von nicht notwendigen Reisen ab. Ein Unternehmen in NRW kündigt an, für sechs Stunden den Betrieb seiner Regionalzüge einzustellen.

Die Deutsche Bahn erwartet angesichts der Hitze und angekündigter Unwetter eine hohe Belastung für ihre Infrastruktur. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Die Deutsche Bahn erwartet angesichts der Hitze und angekündigter Unwetter eine hohe Belastung für ihre Infrastruktur. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn und weitere Eisenbahnunternehmen raten wegen der Hitze am Wochenende von nicht dringend notwendigen Reisen im Fern- und Regionalverkehr ab. Das teilte die Deutsche Bahn online mit. «Die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist an diesem Wochenende stark von der Rekord-Hitze betroffen. Auch der Schienenverkehr leidet unter den Extrem-Temperaturen», heißt es in der Mitteilung. Darüber hinaus warne der Deutsche Wetterdienst vor Gewittern und Starkregen.

Der bundeseigene Konzern erklärte: «Gemeinsam mit anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen und Branchenorganisationen wie dem Bundesverband Schienennahverkehr (BSN) rät die Deutsche Bahn: Bitte vermeiden Sie heute und morgen alle nicht dringend notwendigen Reisen im Fern- und Regionalverkehr.»

Das Bahnunternehmen National Express, das Regionalzüge in Nordrhein-Westfalen fahren lässt, will wegen der hohen Temperaturen am Samstagnachmittag den Betrieb für sechs Stunden einstellen. Betroffen sind laut Ankündigung zwischen 13.00 und 19.00 Uhr fünf Linien. Die Züge fallen dem Unternehmen zufolge auf dem kompletten Laufweg aus. Ihren Verkehr einstellen will die Deutsche Bahn nach aktuellem Stand nicht.

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