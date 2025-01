Wegen Sturms zusätzliche Schiffe auf dem Weg zu Öltanker

Sassnitz (dpa) - Die Lage am manövrierunfähigen Öltanker «Eventin» in der Ostsee nördlich von Rügen wird durch einen heftigen Sturm erschwert. Am Abend gab es bereits Böen der Stärke sieben und zweieinhalb Meter hohe Wellen, wie das Havariekommando mitteilte. Erwartet wurde eine weitere Zunahme des Sturms mit Böen der Stärke neun. Zusätzliche Schiffe wurden deshalb zu dem havarierten Tanker und in dessen Nähe beordert.