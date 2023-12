Weihnachtslotterie schlägt Spanien in ihren Bann

Madrid (dpa) - In Spanien steigt heute wieder ein Riesenspektakel, wenn die Gewinnnummern der traditionsreichen Weihnachtslotterie ermittelt werden. Millionen Spanier sitzen vor den Fernsehern und spitzen die Ohren, wenn die Gewinnzahlen bei der ältesten Lotterie der Welt im Teatro Real in Madrid von Kindern vorgesungen werden. Die Aufgabe, die Ehre zugleich ist, fällt wie jedes Jahr am 22. Dezember Schülerinnen und Schülern im Alter von 8 bis 14 Jahren des altehrwürdigen Internats San Ildefonso zu.