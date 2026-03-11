Ex-Filmmogul im Gefängnis

Weinstein: Manche Frauen wussten, worauf sie sich einlassen

Die Vorwürfe gegen ihn erschütterten Hollywood und deckten dunkle Strukturen hinter dem Glanz auf. Nun räumt der Ex-Filmmogul einige Fehler ein – aber nicht alle.

Weinstein trat zuletzt gesundheitlich angeschlagen im Rollstuhl vor Gericht auf. (Archivbild) Foto: Steven Hirsch/Pool New York Post/AP/dpa
Weinstein trat zuletzt gesundheitlich angeschlagen im Rollstuhl vor Gericht auf. (Archivbild)

New York (dpa) - Der wegen Sexualverbrechen verurteilte frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein weist Vorwürfe sexueller Übergriffe weiterhin zurück. Er sei zwar «aufdringlich oder übermäßig verführerisch» gewesen, habe aber «keine Frau sexuell angegriffen», sagte der 73-Jährige dem Magazin «The Hollywood Reporter». Weinstein sitzt derzeit eine Haftstrafe ab.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zugleich sagte Weinstein, einige Frauen hätten gewusst, «was auf der Tagesordnung steht», wenn sie von einem Mann spätabends in Hotelzimmer eingeladen wurden. Manche hätten ihre Begegnungen später bereut, andere möglicherweise auf Geld gehofft. «Jedoch waren nicht alle so naiv, wie sie sich gerne gaben», zitierte ihn das Magazin.

Im Interview entschuldigte er sich bei Frauen und sagte, er hätte sie mehr respektieren sollen. «Ich habe sie irregeführt», sagte er. Auch habe er seine beiden Ehefrauen betrogen und belogen. Das sei unmoralisch. Sexuelle Angriffe habe es jedoch nicht gegeben: «Das ist die große Lüge in dieser ganzen Angelegenheit.»

Weinstein: Manche haben Erfahrungen übertrieben

Zugleich räumte Weinstein ein, Grenzen überschritten und seine Machtposition missbraucht zu haben. Er habe Mitarbeiter eingesetzt, um sein Privatleben zu verbergen, und sie zum Lügen gedrängt. In der Branche habe ein Machtgefälle geherrscht, er selbst sei «beängstigend und schwierig» gewesen.

Weinstein räumte ein, Grenzen überschritten und seine Machtposition missbraucht zu haben. (Archivbild) Foto: Steven Hirsch/Pool New York Post/AP/dpa
Weinstein räumte ein, Grenzen überschritten und seine Machtposition missbraucht zu haben. (Archivbild)

Mehrere Schauspielerinnen hätten jedoch ihre Erfahrungen übertrieben dargestellt, sagte Weinstein und nannte unter anderem Gwyneth Paltrow. Diese habe eine Begegnung mit ihm zu einer «großen Sache» gemacht, obwohl nichts passiert sei.

Prozess im April

Im April soll Weinstein erneut vor Gericht stehen. Über einen Anklagepunkt, bei dem sich die Jury nicht einigen konnte, wird neu verhandelt. Weinstein war 2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt worden; das Urteil wurde 2024 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Zuletzt trat er gesundheitlich angeschlagen im Rollstuhl vor Gericht auf.

Unabhängig davon wurde er 2023 in Kalifornien in einem separaten Verfahren wegen sexueller Übergriffe zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt; dagegen legte seine Verteidigung Berufung ein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Harvey Weinstein im April erneut vor Gericht
Ex-Filmmogul

Harvey Weinstein im April erneut vor Gericht

Der Schuldspruch gegen Harvey Weinstein 2020 galt als Meilenstein, bis er 2024 überraschend kassiert wurde. Beim zweiten Urteil blieb ein Anklagepunkt offen. Der soll nun erneut verhandelt werden.

04.03.2026

Harvey Weinstein weist neue Anklagevorwürfe zurück
Verurteilter Filmmogul

Harvey Weinstein weist neue Anklagevorwürfe zurück

Aus dem Krankenhaus zum Gericht: Harvey Weinstein ist in einer neuen Anklage wegen sexueller Vergehen zu einer Anhörung erschienen. Der frühere Filmmogul weist die Vorwürfe zurück.

18.09.2024

Medien: Neue Anklage gegen Harvey Weinstein
Verurteilter Filmmogul

Medien: Neue Anklage gegen Harvey Weinstein

Er dominierte einst Hollywood - und nutzte seine Macht für sexuelle Übergriffe aus. Nun gibt es offenbar noch eine weitere Anklage gegen Harvey Weinstein.

12.09.2024

Sprecher: Weinstein geht es nach Not-OP «besser als vorher»
Verurteilter Filmmogul

Sprecher: Weinstein geht es nach Not-OP «besser als vorher»

Einst war er einer der mächtigsten Männer Hollywoods - doch zuletzt wartete Harvey Weinstein im New Yorker Gefängnis Rikers auf seinen neuen Prozess. Schmerzen in der Brust lösten dort nun Alarm aus.

10.09.2024

Kommt Harvey Weinstein frei? - «Weckruf» für MeToo-Bewegung
Hollywood-Mogul

Kommt Harvey Weinstein frei? - «Weckruf» für MeToo-Bewegung

Vorwürfe gegen Harvey Weinstein lösten die MeToo-Bewegung aus. Nun kippt ein Gericht ein historisches Vergewaltigungsurteil, doch der Filmmogul bleibt in Haft. Seine Anwälte wittern eine Chance.

26.04.2024