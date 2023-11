Weltrekorde mit zerschlagenen Flaschen und Baseballschlägern

Hamburg (dpa) - Mit verbundenen Augen Glasflaschen zerschlagen oder mit dem Fuß Pfeile auf eine Dartscheibe werfen: Einen Tag vor dem offiziellen Guinness World Records Day 2023 haben Weltrekordjäger am Mittwoch in Hamburg drei Rekorde aufgestellt. So zerschlug Muhamed Kahrimanovic mit einem rohen Ei in der Hand Baseballschläger und Glasflaschen - bei den Flaschen waren zusätzlich noch seine Augen verbunden.