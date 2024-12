Weltrekordversuch geglückt: 600 Weihnachtsbäume in Wohnung

Rinteln (dpa) - Sie haben ihren eigenen Rekord wieder gebrochen: Thomas und Susanne Jeromin aus Rinteln im niedersächsischen Weserbergland haben 600 Plastik-Weihnachtsbäume in ihrem Haus aufgestellt. Damit passen in diesem Jahr sogar 45 geschmückte Bäumchen mehr als im vergangenen Jahr in das verwinkelte, 180 Quadratmeter große Zuhause.