Offenbach (dpa) - Der Herbst hält Einzug in Deutschland: Das Wetter wird deutlich wechselhafter. Ein Tiefdruckgebiet über dem Balkan bringt ausgedehnte Regenfälle und kühle Temperaturen in den Osten und Südosten der Republik, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.